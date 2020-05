Actualidade

O parlamento timorense foi hoje pelo segundo dia consecutivo marcado por gritos e empurrões, com deputados do CNRT a virarem ao contrário a mesa do presidente do órgão, tendo sido necessário reforço policial para manter a ordem.

Deputados do CNRT viraram a mesa do Parlamento Nacional timorense em protesto quando a vice-presidente do órgão Angelina Sarmento tentou iniciar uma sessão plenária para debate do pedido de destituição do presidente parlamentar.

A tensão começou quando a a vice-presidente do parlamento tentou ocupar a zona da mesa para abrir o plenário, considerando ter legitimidade para o fazer pelo facto do presidente do orgão, Arão Noé Amaral, não ter convocado o plenário.