Covid-19

A cidade brasileira de Ladário, no estado de Mato Grosso do Sul, iniciou na segunda-feira um período de 21 dias de jejum e oração decretado pela prefeitura para pedir intercessão divina no combate à pandemia da covid-19.

O decreto, que foi emitido na sexta-feira e entrou em vigor na segunda-feira, foi promulgado sob o argumento de a cidade ser maioritariamente "cristã".

Contudo, o prefeito Iranil Soares esclareceu que a prática "não é obrigatória" e que jejuns e orações devem ser realizados "em casa, para evitar aglomerações".