Covid-19

O México ultrapassou as 50 mil infeções e registou 5.332 mortos desde o início da pandemia da covid-19, informaram, na segunda-feira, as autoridades de Saúde do país.

Segundo os dados oficiais, nas últimas 24 horas o país registou 2.414 novos casos, elevando o total de contágios para 51.633, mais 4,9% do que o registado na véspera, indicou o subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell.

"Continuamos com uma transmissão muito ativa, que dura há já algumas semanas", disse o responsável em conferência de imprensa.