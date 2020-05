Actualidade

Deputadas do CNRT usaram hoje vários objetos para fazer batucadas de protesto nas mesas do parlamento timorense para assim impedirem a vice-presidente de conduzir uma sessão plenária que, oficialmente, não estava marcada.

Com gritos de "ilegal" e "assalto ao poder", as deputadas recorreram a uma longa batucada numa das zonas das mesas normalmente ocupadas pelo Governo em debates parlamentares.

Na outra ponta da mesa, repetidamente, a vice-presidente Angelina Sarmento, do PLP, tentou com um microfone e uma coluna portátil iniciar o plenário que, oficialmente, não está marcado nem na agenda do parlamento.