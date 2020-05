Actualidade

O presidente do Parlamento Nacional timorense considerou "ilegal, inconstitucional e sem validade" a votação que o destituiu hoje do cargo e que elegeu para o seu lugar o deputado da Fretilin, Aniceto Guterres Lopes.

Pedindo desculpa à população pelos acontecimentos dos últimos dias no parlamento, Arão Noé Amaral disse à Lusa que vai apresentar um recurso ao Tribunal de Recurso e que só com base nisso decidirá se sai ou não do cargo.

"Esta eleição é totalmente ilegal, desde o processo inicial. Não cumpriu as regras regimentais nem houve agenda formal do Parlamento Nacional. Não houve convocatória e eu fiz despacho a dizer que não ia haver plenária porque não temos agenda", afirmou.