Covid-19

O número de pedidos de subsídio de desemprego no Reino Unido disparou 69% em abril relativamente ao mês anterior para perto de 2,1 milhões, resultado do impacto da pandemia covid-19 no mercado de trabalho, foi hoje anunciado.

O instituto de estatísticas britânico ONS registou 856.000 novas candidaturas só num mês, totalizando 2,1 milhões em abril, o valor mais alto desde 1996.

Um dos analistas do ONS, Jonathan Athow, disse que os números cobriram apenas as primeiras semanas do confinamento, decretado em 23 de março pelo Governo, e que resultou na interrupção da atividade de numerosas empresas.