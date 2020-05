Covid-19

Os recém-nascidos de mães infetadas com o novo coronavírus devem ser testados nas primeiras 24 horas após o nascimento e as mães infetadas devem amamentar com máscara, recomenda a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Numa orientação sobre os cuidados aos recém-nascidos nas maternidades publicada no seu site, a DGS diz também que a opção do contacto pele com pele e o alojamento após o parto (separação temporária ou alojamento conjunto) "deve ser feita caso a caso, numa decisão partilhada entre a mãe e a equipa dos profissionais de saúde".

Nestes casos, deve ser ponderada "a condição clínica da mãe e do recém-nascido, o desejo de amamentar, os recursos existentes para separar o recém-nascido e as condições existentes para um alojamento conjunto em segurança", acrescenta.