Covid-19

O desemprego no Reino Unido aumentou em 50.000 pessoas no primeiro trimestre deste ano, contra igual período do ano passado, situando-se a taxa de desemprego nos 3,9%, anunciou hoje o Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS).

Estes números cobrem quase todo o período anterior à decisão do Governo britânico de ordenar o confinamento da população, no final de março, para controlar a pandemia da covid-19.

O desemprego, que inclui tanto os que beneficiam de subsídios de desempregou como aqueles que não beneficiam, atingiu 1,35 milhões de pessoas no trimestre em análise, segundo o organismo de estatísticas.