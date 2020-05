Covid-19

Uma comissão do parlamento britânico classificou hoje como insuficiente o número de testes realizados ao novo coronavírus no Reino Unido, concluindo que isso contribuiu para uma mortalidade elevada nos lares de idosos.

A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Comuns considera que "a capacidade de testagem foi inadequada durante a maior parte da pandemia até agora" e, numa carta ao primeiro-ministro, Boris Johnson, o presidente da comissão, o conservador Greg Clark, lamentou que a capacidade "impulsionou a estratégia, em vez de a capacidade conduzir a estratégia".

As autoridades britânicas procuraram inicialmente rastrear e testar todos os que tiveram contacto com pessoas infetadas com o coronavírus, mas abandonaram a estratégia em meados de março porque o número de infeções ultrapassou a capacidade limitada de testagem do país.