Covid-19

O Governo cabo-verdiano estima que a riqueza produzida no país recue em 2020 a níveis de há dois anos, devido à covid-19, com uma recessão superior a 5%, segundo cálculos da Lusa baseados em documentos oficiais.

De acordo com a previsão inscrita das Contas Provisórias do Estado do primeiro trimestre, do Ministério das Finanças, que já integra uma revisão após a crise provocada pela pandemia e que antecede a apresentação, em junho, de um novo Orçamento do Estado para este ano, o Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2020 deverá agora situar-se nos 185.776 milhões de escudos (1.675 milhões de euros).

Trata-se de um corte de 12%, tendo em conta que a previsão inicial, no Orçamento ainda em vigor, era de 211.095 milhões de escudos (1.904 milhões de euros), equivalente a uma descida de quase 230 milhões de euros na riqueza a produzir este ano em todo o país, entre a expetativa inicial e a revisão após os efeitos da pandemia.