A XXS - Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro e o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central apelaram hoje à doação de leite materno para garantir as necessidades dos bebés prematuros.

Para assinalar o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, que hoje se celebra, a XXS, o Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras e o Banco do Bebé juntaram-se à iniciativa do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) com o intuito de sensibilizar a população para a importância da doação do leite materno e agradecer a todas as dadoras.

Em comunicado, aquelas entidades lembram que o "leite humano é extremamente importante para os recém-nascidos, mas particularmente para os prematuros, contribuindo para a sua saúde a médio e longo prazo".