Actualidade

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou hoje que "é muito difícil atrair linhas para o porto de Lisboa", recordando que em 10 anos houve 123 pré-avisos de greve.

O governante falava na audição parlamentar conjunta das comissões de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e Trabalho e Segurança Social, a propósito da insolvência da Associação-Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa, por requerimentos do PCP e do BE.

O governante salientou que "felizmente" o porto de Lisboa está a operar, mas recordou que os problemas "são antigos".