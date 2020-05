Covid-19

A China acusou hoje o presidente norte-americano, Donald Trump, de atacar a Organização Mundial de Saúde (OMS) para desviar atenções da sua gestão da pandemia de covid-19 e fugir às suas obrigações para com a organização.

Trump ameaçou na segunda-feira cortar definitivamente a contribuição dos Estados Unidos para OMS, suspensa desde abril depois de Trump criticar a forma como a organização geriu a pandemia de covid-19 e acusá-la de ceder às pressões da China.

Questionado sobre a ameaça, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, considerou que ela tem por objetivo "manchar os esforços da China no combate à epidemia" para não enfrentar as suas próprias responsabilidades.