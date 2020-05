Actualidade

A Associação Nacional de Responsáveis de Distribuição (ANRED) dos CTT demarcou-se hoje da greve convocada para dia 29 contra a atribuição do cartão refeição, na qual "não se revê" e que considera "lesiva dos interesses dos trabalhadores".

"É com enorme surpresa e um sentimento de incredibilidade que a ANRED encara a greve geral convocada por alguns dos sindicatos para o próximo dia 29 de maio, com o fundamento na decisão tomada pela empresa - no que acreditamos ter por objetivo causar o menor impacto possível no conjunto dos seus trabalhadores - de pagar o subsídio de refeição através do cartão refeição a todos aqueles que ainda não tenham optado por esse meio", afirma a associação em comunicado.

Sustentando que "esta medida, ao contrário de outras que estão a ser adotadas por inúmeras empresas no país, não é redutora dos rendimentos [dos trabalhadores], muito pelo contrário", a ANRED recorda que mereceu "o acordo dos vários sindicatos, incluindo os que estão a convocar esta greve, no contexto de um processo negocial que não se terá concluído com sucesso, por razões que nada terão tido a ver com a bondade desta medida (e de outras)".