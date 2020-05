Covid-19

O número de mortos devido aàinfeção por covid-19 aumentou hoje para seis na Guiné-Bissau, em 1.038 casos da doença, segundo o Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES) do país.

Na conferência de imprensa diária sobre a evolução da doença no país, o coordenador do COES, Dionísio Cumba, confirmou a existência de mais duas vítimas mortais devido à covid-19, elevando para seis o número de mortos registados no país.

O médico guineense disse também que o número de recuperados aumentou para 42, enquanto o número de infeções se manteve nos 1.038.