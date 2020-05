Covid-19

As matrículas de veículos de passageiros na União Europeia (UE) caíram 76,3% em abril, a maior descida mensal desde que há registos, no primeiro mês completo com restrições devido à pandemia de covid-19.

"Com a maioria dos concessionários da UE encerrados durante todo o mês, o número de veículos vendidos caiu de 1,143 milhões de unidades em abril de 2019 para 279.682 unidades no mês passado", indicou hoje a Associação Europeia de Fabricantes Automóveis (ACEA) em comunicado.

Nos primeiros quatro meses de 2020, a descida acumulada foi de 38,5%, devido ao impacto negativo da pandemia nas vendas em março e abril.