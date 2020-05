Covid-19

Os Açores não registaram nas últimas 24 horas novos casos positivos de covid-19 e há dois doentes que recuperaram, na ilha do Faial, anunciou a Autoridade de Saúde Regional.

Em nota à imprensa, a autoridade informa que "as 529 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de covid-19" e "registaram-se duas recuperações de infeção por SARS-CoV-2", que correspondem a dois homens, com "38 e 43 anos de idade, residentes na ilha do Faial".

A Autoridade de Saúde açoriana adianta ainda que "o segundo teste laboratorial" realizado ao caso diagnosticado na segunda-feira, na ilha de São Miguel, referente a uma mulher, de 40 anos de idade, "teve resultado negativo", mas "uma vez que o coronavírus SARS-CoV-2 apresenta um comportamento oscilatório, foram adotadas as medidas preventivas adequadas e será feito novo teste dentro de 48 horas".