Actualidade

O centenário Teatro Garcia de Resende, em Évora, está fechado para obras de reabilitação e arranjo urbanístico do exterior, que envolvem um investimento total de dois milhões de euros, devendo reabrir no verão de 2021.

A previsão da duração das obras "é de um ano e meio", o que significa que "provavelmente até ao verão de 2021 o teatro não terá espetáculos", revelou hoje à agência Lusa o vereador da Cultura da Câmara de Évora, Eduardo Luciano.

O autarca indicou que o Teatro Garcia de Resende "não está a receber qualquer tipo de espetáculos desde o final de janeiro", porque foi necessário preparar o início da empreitada, adiantando que a intervenção no interior do edifício "arrancou no início de abril".