Covid-19

A revista científica britânica The Lancet, uma das mais prestigiadas publicações médicas do mundo, realçou hoje que parte da informação usada pelo presidente norte-americano para criticar a Organização Mundial de Saúde (OMS), devido à pandemia de covid-19, está incorreta.

Nas acusações feitas na segunda-feira à OMS, Donald Trump disse que a OMS "ignorou consistentemente relatórios credíveis sobre a propagação do vírus em Wuhan [na China] no início de dezembro, ou até antes, incluindo relatórios da [The] Lancet".

Mas a revista britânica destacou que "esta afirmação está factualmente incorreta", já que não publicou nenhum relatório em dezembro de 2019 sobre um surto de vírus em Wuhan, nem em qualquer outra cidade chinesa.