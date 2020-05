Covid-19

Galerias de arte em Lisboa, abertas desde segunda-feira, já com algum movimento de clientes, falam com "otimismo" no regresso gradual à normalidade, após um confinamento "insustentável" durante o estado de emergência, devido à pandemia covid-19.

Museus, palácios, monumentos e galerias de arte tiveram permissão para reabrir na segunda-feira, no quadro da segunda fase do plano de desconfinamento decretado pelo Governo, com regras de higiene reforçadas, uso obrigatório de máscaras, distanciamento social e limitação de entradas.

Em Lisboa, a histórica Galeria 111, nas novas instalações, mas sempre perto da Cidade Universitária e do Campo Grande, reabriu hoje as portas a mais de duas dezenas de clientes durante a manhã, e espera ainda mais ao longo da tarde, muitos deles com marcações.