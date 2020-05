Covid-19

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, considerou hoje que a manutenção de voos da TAP para os Açores e Madeira durante a pandemia de covid-19 foi uma opção política "muito firme", mesmo entendendo opiniões contrárias dos executivos regionais.

"Essa foi uma opção que percebemos que possam ter discordado mas é uma opção política nossa muito firme e, por isso, nunca se interromperam as viagens de avião para os Açores e para a Madeira, como também não se impediu [viagens] dentro do território continental", declarou hoje Pedro Nuno Santos, ouvido em sede de comissão parlamentar na Assembleia da República.

O ministro respondia a questões do deputado do PSD Paulo Moniz, eleito pelos Açores, e que questionou o executivo sobre o porquê de a TAP nunca ter deixado de voar para as regiões autónomas, ao contrário de outras companhias: nos Açores, por exemplo, a operadora detida pela região, a SATA, deixou de fazer voos de e para o continente, e também a Ryanair abandonou temporariamente ligações com a região.