Covid-19

A Associação de Municípios manifestou hoje "abertura para sensibilizar" as autarquias e o Governo no sentido de apoiarem as empresas de diversão a atenuarem os prejuízos provocados pela pandemia, disse hoje o presidente duma organização do setor.

A Associação Portuguesa de Empresas de Diversão (APED) quer que as câmaras municipais, através da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), viabilizem a "organização de pequenos parques de diversão e restauração" no contexto da pandemia de covid-19.

Francisco Bernardo, presidente da APED, que falava à agência Lusa depois de ter participado numa reunião, hoje, em Coimbra, com responsáveis da ANMP, pretende que os municípios viabilizem a "organização de pequenos parques de diversão e restauração", que, salienta, são sempre realizados ao ar livre.