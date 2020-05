Actualidade

Um jovem de 14 anos foi morto a tiro durante uma operação da polícia contra traficantes de droga na região metropolitana da cidade brasileira do Rio de Janeiro, anunciou hoje a polícia.

O jovem foi atingido no abdómen na tarde de segunda-feira durante uma troca de tiros entre traficantes de droga e agentes da polícia no complexo de favelas do Salgueiro, localizado na cidade de São Gonçalo.

As autoridades informaram que o jovem foi socorrido de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos.