Covid-19

O Governo minoritário espanhol apelou hoje a todas as formações políticas para apoiarem a sua proposta de prorrogação do estado de emergência até à meia-noite de 06 de junho, que vai ser votada esta quarta-feira no parlamento.

A porta-voz do governo, María Jesús Montero, fez este apelo na videoconferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros e depois de se ter sabido que o executivo de esquerda tinha chegado a um acordo com o Cidadãos (direita liberal) para prolongar o estado de emergência, desistindo da prorrogação de um mês que pretendia inicialmente.

María Jesús Montero, que também é ministra das Finanças, assegurou que a dilatação desse período será adaptada a uma "evolução assimétrica e gradual do desconfinamento" e insistiu que o estado de emergência é o único instrumento que permite cumprir o objetivo de salvar vidas, porque permite restringir a mobilidade.