Actualidade

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) reiterou hoje o seu empenho e vontade de encontrar soluções para a Guiné-Bissau no quadro das recomendações da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

"O PAIGC reitera a sua vontade e empenho de ser parte e encontrar soluções para as questões que assolam a Guiné-Bissau", afirmou a vice-presidente do PAIGC, Odete Semedo, no final da segunda ronda de audiências entre o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, e os partidos com assento parlamentar.

Segundo Odete Semedo, no encontro com Umaro Sissoco Embaló foram discutidas várias questões, incluindo uma eventual dissolução da Assembleia Nacional Popular (ANP) e a formação de um novo Governo.