Actualidade

O coordenador do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), líder da oposição da Guiné-Bissau, defendeu hoje que a dinâmica parlamentar é que determina a formação do Governo.

Braima Camará falava aos jornalistas no final de um encontro com o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, que realizou hoje uma segunda ronda de audiências com os partidos políticos com assento parlamentar para analisar a situação política no país no âmbito das recomendações da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que tem mediado a crise política no país.

Num comunicado emitido em abril, a CEDEAO reconheceu Umaro Sissoco Embaló como Presidente da Guiné-Bissau e instou as autoridades e classe política guineenses no sentido de encetarem diligências para promover a revisão constitucional dentro de seis meses, antecedida de um referendo, bem como a nomeação de um novo Governo, que respeite os resultados das legislativas de março de 2019, até sexta-feira.