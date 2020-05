Actualidade

Os lucros do BCP caíram 77,1% para 35,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020, uma diminuição face aos 153,8 milhões de euros do mesmo período do ano passado, refletindo os efeitos da pandemia de covid-19.

De acordo com um comunicado do banco enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o resultado é "influenciado por provisões covid-19 de 78,8 milhões de euros".

"Assim, a quebra face aos 153,8 milhões de euros apurados no trimestre homólogo do ano anterior decorreu em grande parte do aumento de 98,3 milhões de euros evidenciado pelas outras imparidades e provisões, que incluem também o reforço da provisão extraordinária constituída para os processos relacionados com os créditos à habitação concedidos em francos suíços pela subsidiária polaca", pode ler-se também no comunicado do BCP ao mercado.