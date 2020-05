Covid-19

Itália registou nas últimas 24 horas 162 mortes por covid-19, uma subida face ao total do dia anterior, que tinha sido abaixo de 100, elevando o total de óbitos no país para 32.169, segundo a Proteção Civil italiana.

No mesmo período, o número de novos casos confirmados ascendeu a 813, metade deles na Lombardia, província do norte do país e que é a mais afetada, elevando para 226.699 o total de casos de contágio do novo coronavírus.

Das 162 novas mortes, 54 ocorreram na Lombardia.