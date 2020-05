Actualidade

O diretor-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Silvestre Lacerda, indicou hoje que vai ser analisado o risco de perda do arquivo do Diário de Notícias, que "não pode sair do país", após abertura do processo de classificação.

Contactado pela agência Lusa, o responsável disse que, na sequência da abertura daquele processo, na segunda-feira, para eventual futura classificação, a implicação imediata é o impedimento da sua exportação para fora do país.

Depois da entrega de um apelo público para a classificação urgente do arquivo com mais de 150 anos do Diário de Notícias (DN), como património protegido, o Ministério da Cultura anunciou a abertura do processo de classificação, na segunda-feira.