Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) acusou hoje a empresa Águas do Alto Minho (AdAM) de fomentar o trabalho precário por recorrer a uma empresa de 'outsourcing' para contratar funcionários para os serviços de atendimento.

"É no mínimo escandaloso que esta empresa pública não tenha acautelado as necessidades de recursos humanos. É uma empresa que foi apresentada à população como uma mais-valia para o distrito e que até ia fomentar o emprego, mas está a fomentar trabalho precário", afirmou hoje à agência Lusa, a coordenadora distrital do STAL, Ludovina Sousa.

Em causa, segundo a dirigente sindical, está "um contrato datado do dia 12 de maio, a que a Lusa teve acesso, e publicado no dia 15, no portal da contratação pública, no valor de 468.836 euros, para a contratação de 13 funcionários para as oito lojas da AdAM" no distrito de Viana do Castelo.