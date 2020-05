Covid-19

A Câmara de Montemor-o-Velho criou o programa 'TPC - Trabalhos (divertidos) para fazer em casa' para, em tempo de pandemia, manter os mais jovens ativos e ajudar pais e comunidade educativa com propostas de atividades.

"Procurando minimizar os efeitos do isolamento e tendo como objetivo o bem-estar dos mais novos", o município de Montemor-o-Velho "implementou o programa TPC", para "manter os mais jovens ativos, neste período em que ainda têm de ficar em casa, estimular o corpo e a mente em tempo de pandemia, e ajudar pais, encarregados de educação e comunidade educativa com propostas de atividades", anunciou hoje, numa nota enviada à agência Lusa, esta Câmara do Baixo Mondego.

Deste modo, "as atividades de animação e apoio à família chegam, agora, a casa, e as crianças vão poder continuar, como na escola, a praticar yoga ou ginástica", sustenta a Câmara de Montemor-o-Velho, assegurando que "continua a trabalhar em prol de uma educação de excelência e dos jovens alunos do concelho".