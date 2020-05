Covid-19

O arquipélago da Madeira não registou casos de covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo pelo 13º dia consecutivo um total de 90 infetados, dos quais 59 foram dados como curados, informou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

No boletim epidemiológico sobre a covid-19 na região, o IASAÚDE informa que foram "notificados até à data 1.540 casos suspeitos, dos quais 1.450 não se confirmaram", mantendo-se o "total cumulativo de 90 casos positivos identificados na região, dos quais 59 são casos recuperados e 31 casos de infeção ativos".

No que respeita ao total de testes à covid-19, o IASAÚDE adianta que já foram processados na região 8.131 amostras no laboratório do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), sendo que o número de utentes alvo de teste é 7.276.