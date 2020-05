Actualidade

O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, disse hoje que "quando há obrigações, cumprem-se as obrigações", quando questionado sobre o empréstimo de 850 milhões de euros do Estado ao Fundo de Resolução para capitalizar o Novo Banco.

"Acho que esse tema já foi amplamente explicitado pelo ministro das Finanças, que havia uma obrigação de o fazer, e quando há uma obrigação cumpre-se essa obrigação, e mais que isso não tenho a dizer", disse Miguel Maya quando questionado sobre a data do empréstimo de 850 milhões de euros ao Fundo de Resolução para recapitalizar o Novo Banco.