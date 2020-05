Actualidade

Uma semana após o fim do confinamento, o número total de mortos em França devido à covid-19 é de 28.022, com mais 125 óbitos registados nas últimas 24 horas, segundo as autoridades francesas.

Os números foram divulgados esta noite por Jérôme Salomon, diretor-geral da Saúde em França, através de uma conferência de imprensa, algo que já não acontecia há 18 dias.

Do total de vítimas mortais causadas pelo vírus, 17.714 foram registadas em unidades hospitalares e 10.308 ocorreram em lares de idosos e centros para pessoas que, por motivos de saúde ou incapacidade, necessitam de prestação de cuidados constantes.