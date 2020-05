Covid-19

O Teatro da Rainha, companhia residente nas Caldas da Rainha, vai retomar a atividade no dia 02 de junho com um ciclo de poesia e uma estreia agendada para o final do mês.

A sala-estúdio do Teatro da Rainha reabrirá no dia 02 "para uma sessão excecional do Diga33", disse à agência Lusa o encenador Fernando Mora Ramos, sublinhando que o retomar do ciclo de poesia marca o início do "processo de desconfinamento" da companhia.

Parada desde a declaração do estado de emergência, em março, a companhia residente nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, prepara-se para "abrir de novo o espaço comunitário à comunidade", retomando o ciclo programado pelo poeta e ensaísta Henrique Manuel Bento Fialho e que, ao longo de três anos, já aprsentou na sala-estúdio dezenas de poetas, editores e pensadores da literatura.