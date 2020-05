Actualidade

Lisboa, 19 mai 2020 (Lusa) -- A ministra da Coesão Territorial afirmou hoje que o 'dossier' para redução das portagens das ex-SCUT do Interior será enviado esta semana para o Ministério das Finanças, assegurando que os descontos entrarão em vigor no terceiro trimestre deste ano.

"Nas portagens, temos o 'dossier' pronto para enviar para as Finanças e digo-lhe, senhor deputado, esta ministra vai conseguir aquilo que prometeu. Se não, deixo de ser ministra", assegurou Ana Abrunhosa, durante uma audição no parlamento, ao deputado social-democrata Carlos Peixoto, que acusou o Governo de perder poder negocial porque "parece ter anunciado descontos e só depois vai negociar com as concessionárias".

De acordo com Ana Abrunhosa, o 'dossier' que será enviado ao Ministério das Finanças contém todo o trabalho técnico "para continuar a implementar uma metodologia que foi aprovada em Conselho de Ministros de redução de portagens com incidência nos territórios do interior", relativas às antigas vias sem custos para o utilizador (ex-SCUT).