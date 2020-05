Covid-19

A 14.ª edição do festival de música NOS Alive foi adiada, na sequência da pandemia, e vai realizar-se de 07 a 10 de julho do próximo ano, confirmando a banda Da Weasel como o primeiro nome do cartaz.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela organização, "este será o primeiro julho sem NOS Alive", desde a primeira edição há 14 anos, por causa da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus.

O festival, que se realiza no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, apresentou novas datas para os dias 07, 08, 09 e 10 de julho de 2021.