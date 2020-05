Actualidade

O Presidente timorense considerou intolerável que alguns deputados tenham usado violência verbal e física contra outros, considerando que hoje há uma maioria no parlamento que garante estabilidade governativa.

"Não podemos tolerar a utilização de violência verbal ou física de alguns deputados no Parlamento Nacional", afirmou hoje Francisco Guterres Lu-Olo, numa declaração ao país.

"Esta crise institucional é solucionada quando os partidos contribuírem de coração aberto e de forma correta ao funcionamento do Parlamento Nacional, de acordo com princípios e regras democráticas que dizem que as decisões são baseadas na maioria e na sua representatividade ou proporcionalidade", considerou.