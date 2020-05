Actualidade

O primeiro curso que formou agentes da PSP em cenário de pandemia chega hoje ao fim e, depois de fazerem estágio num país em estado de emergência devido à covid-19, os novos polícias estão agora "mais preparados" para iniciarem a missão.

Depois de um estágio em ambiente diferente, os 571 novos agentes da Polícia de Segurança Pública também vão ter hoje uma cerimónia de encerramento do curso e de prestação do compromisso de honra fora do habitual, sendo substituída por atos solenes a realizar em todos os comandos da PSP do país.

Tal como aconteceu em todos os estabelecimentos de ensino, a Escola Prática da Polícia (EPP), em Torres Novas, deixou de dar aulas devido à covid-19 em 13 de março, tendo sido os futuros agentes mandados para a casa para concluírem o resto do curso nas esquadras dos comandos da PSP da área de residência.