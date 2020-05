Actualidade

A Presidente de Taiwan apelou hoje à "coexistência" com a China num plano de "igualdade", recusando que o estatuto do país seja "rebaixado" por Pequim, disse Tsai Ing-wen no discurso de tomada de posse.

"Os dois lados têm a obrigação de encontrar uma forma de coexistência a longo prazo e de impedir que o antagonismo e as divergências se agravem", considerou a Presidente da ilha, numa cerimónia de tomada de posse marcada pelo uso de máscaras de proteção e pelo distanciamento social, para travar a propagação do novo coronavírus.

Reeleita em janeiro para um segundo mandato presidencial pelo Partido Democrático Progressista (pró-independência) - uma vitória que sinalizou a forte oposição dos eleitores da ilha às reivindicações da China sobre aquele território -, Tsai defendeu hoje que as relações com Pequim atingiram "um ponto de viragem histórico", e que "a paz, igualdade, democracia e diálogo" deveriam primar nos contactos entre os dois lados.