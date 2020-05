Covid-19

A ARCOlisboa - Feira Internacional de Arte Contemporânea começa hoje uma edição 'online', devido ao adiamento presencial imposto pela pandemia covid-19, com um programa de exibição digital de obras de várias galerias, e conversas entre profissionais do setor.

A edição deste ano da ARCOlisboa, que se devia realizar no corrente mês de maio, foi cancelada pelos organizadores, que marcaram já nova data para 13 a 16 de maio 2021, como anunciou a organização em abril último.

No entanto, a Feira Internacional de Madrid (Ifema), que organiza a iniciativa com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), decidiu promover um acontecimento ´online´, no site arcolisboa.com, entre hoje e 16 de junho, numa parceria com a plataforma artsy.net.