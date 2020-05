Actualidade

O relatório de atividades de 2019 do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) de Macau publicou hoje um relatório que aponta para um crescimento nos últimos anos no número de denúncias de corrupção no setor privado.

"No âmbito das queixas relacionadas com o setor privado recebidas nos últimos anos, existe uma tendência de subida do número de queixas e denúncias que envolvem as questões de gestão dentro dos casinos e dos hotéis de grande envergadura", salientou o organismo público.

"Sobretudo envolvendo irregularidades no âmbito de concursos públicos de empreitada, aquisição de bens e materiais, recrutamento e promoção de pessoal", de acordo com o relatório.