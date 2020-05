Actualidade

O Instituto Português Além-Fronteiras lançou um projeto para recolher memórias das Festas da comunidade luso-americana na Califórnia, numa altura em que todos os eventos estão cancelados devido à pandemia de covid-19.

O trabalho do Instituto liderado pelo professor Diniz Borges, intitulado "My Favorite Festa Moment" ("O Meu Momento Preferido da Festa") irá decorrer até que os eventos recomecem.

"As festas portuguesas que as comunidades emigrantes e lusodescendentes fazem através do estado são acontecimentos significativos para a manutenção de elementos da cultura popular, mesmo da identidade lusa na Califórnia", explicou à Lusa Diniz Borges.