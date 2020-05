Actualidade

O Teatro Nacional São João (TNSJ), o Teatro Carlos Alberto (TeCA) e o Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, reabrem a 01 de junho e os espetáculos regressam a 06 de agosto, anunciou hoje o TNSJ.

Segundo o TNSJ, o regresso aos palcos assinala-se com "a estreia de 'O Burguês Fidalgo', uma coprodução com a Palmilha Dentada, e a permanência da produção própria [Amor de Pedro e Inês de] 'Castro'", na encenação de Nuno Cardoso.

"O regresso dos espetáculos aos palcos - que se reflete na antecipação, em cerca de um mês, do que seria o arranque "normal" da temporada 2020/2021 - acontece a 06 de agosto, com a estreia da peça 'O Burguês Fidalgo', que ficará em cena até dia 23 desse mês, no TeCA", espaço sob a alçada do TNSJ, assim como o Mosteiro de São Bento da Vitória, esclarece.