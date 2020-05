Covid-19

A Rússia registou 135 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde, mas pela primeira vez o número de pessoas doentes diminuiu no país, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Um total de 2.972 pessoas morreram entre os 308.705 casos detetados na Rússia desde o início da epidemia.

A situação parece estar a estabilizar-se, no entanto, de acordo com as autoridades, que pela primeira vez relatam uma queda no número de doentes (-633), com 220.341 pacientes em comparação com 220.974 no dia anterior.