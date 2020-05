Covid-19

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, pediu hoje desculpas pelos erros cometidos no combate à covid-19 e unidade para chegar à "vitória", ao intervir no debate parlamentar em que pediu o último prolongamento do estado de emergência.

O chefe do Governo agradeceu o trabalho de todos os representantes dos vários partidos em todas as comunidades autónomas do país que ajudaram a combater a pandemia e transmitiu a sua "compreensão" pelos erros que possam ter cometido "dada a complexidade e o drama das decisões".

Em seguida, pediu desculpas pelos "erros próprios" que possa ter cometido, sublinhou, devido à "urgência dos tempos, à falta de recursos e à excecionalidade e ausência de precedentes".