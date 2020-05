Covid-19

Um estudo revela que as populações do Japão e países da Ásia oriental têm maior proteção imunológica contra o novo coronavírus graças à exposição anterior a outros patógenos relacionados, disse hoje um dos autores do documento.

Isso poderia explicar "a menor mortalidade no Japão e em outros países do sudeste da Ásia", disse o professor Tatsuhiko Kodama, do Centro de Estudos de Ciência Avançada e Tecnologia da Universidade de Tóquio, numa videoconferência com a imprensa.

A análise de amostras de anticorpos de mais de 100 japoneses "indica que existe imunidade contra SARS-CoV-2 em muitos indivíduos não expostos ao patógeno devido à exposição prévia à proteína de outro coronavírus da mesma família" explicou Kodama.