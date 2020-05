Actualidade

O poderoso ciclone Amphan, que deve passar a Baía de Bengala e tocar terra no final do dia de hoje, provocou uma primeira morte no Bangladesh, um voluntário do Crescente Vermelho local, anunciou a organização.

Um barco da organização não governamental que estava a ajudar a retirar os moradores da cidade costeira de Kalapara capotou devido às rajadas de vento e foi atirado para o rio.

O voluntário "carregava um megafone pesado e usava botas e um blusão", além de que "não sabia nadar", disse o responsável do Crescente Vermelho no Bangladesh Nurul Islam Khan.