A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro anunciou hoje que vai investir 700 mil euros na requalificação do espaço público que rodeia a estação da CP, empreitada com um prazo de execução de seis meses.

"É um projeto muito importante, tendo em conta que se trata de uma porta de entrada na cidade, que apresentava uma imagem pouco consentânea com a modernidade e qualidade dos espaços públicos que pretendemos implementar em todo o concelho, numa perspetiva de humanização dessas áreas, privilegiando as acessibilidades e a sua utilização pelos peões, de forma segura e agradável", justifica o presidente da Câmara, Duarte Novo.

De acordo com a memória descritiva do projeto, "a área de intervenção localiza-se na envolvente da centralidade da cidade de Oliveira do Bairro", junto ao emblemático edifício da antiga Fábrica Cerâmica Rocha, também ele alvo de reabilitação.