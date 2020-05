Covid-19

O volume de compras dos portugueses na segunda-feira, início da segunda fase de desconfinamento, aumentou 10% face ao mesmo dia da semana passada, com crescimento na restauração, segundo dados hoje divulgados pela SIBS à agência Lusa.

"No âmbito do acompanhamento que fazemos através da nossa plataforma SIBS Analytics, observamos que o volume de compras dos portugueses no dia 18 de maio aumentou cerca de 10% face ao mesmo dia da semana passada", de acordo com o porta-voz da SIBS.

Segundo o responsável, este aumento ainda não permite concluir sobre o efetivo impacto desta segunda fase de desconfinamento.